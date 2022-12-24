Росіяни завдали удару по Куп'янському району: є жертви

Російські війська вранці 24 грудня завдали мінометного удару по Куп'янському району Харківської області. Внаслідок обстрілу загинула людина, ще одна поранена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синегубова.

"На жаль, загинув чоловік 72 років. Жінка 74 років отримала вибухову травму та осколкове поранення. Жінку госпіталізували до лікарні та надають необхідну допомогу", - написав Синегубов.

Окупанти завдали удару по приватному домоволодінню в селі Подоли.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни масово обстріляли райони Дніпропетровської області. Ворог випустив у регіоні понад 60 снарядів.

Окрім того, вчора окупанти 74 рази обстріляли Херсонську область. Ворог бив по цивільній та критичній інфраструктурі, внаслідок чого є загиблі та поранені.

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