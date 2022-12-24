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Росіяни завдали удару по Куп'янському району: є жертви

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Харківська область, Субота 24 грудня 2022 11:31
Росіяни завдали удару по Куп'янському району: є жертви Фото: росіяни вбили громадянського у Куп'янському районі (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вранці 24 грудня завдали мінометного удару по Куп'янському району Харківської області. Внаслідок обстрілу загинула людина, ще одна поранена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синегубова.

Окупанти завдали удару по приватному домоволодінню в селі Подоли.

"На жаль, загинув чоловік 72 років. Жінка 74 років отримала вибухову травму та осколкове поранення. Жінку госпіталізували до лікарні та надають необхідну допомогу", - написав Синегубов.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни масово обстріляли райони Дніпропетровської області. Ворог випустив у регіоні понад 60 снарядів.

Окрім того, вчора окупанти 74 рази обстріляли Херсонську область. Ворог бив по цивільній та критичній інфраструктурі, внаслідок чого є загиблі та поранені.

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