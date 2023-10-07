Оккупанты ударили кассетными снарядами по Запорожской области: есть жертва и раненые

Российская армия кассетными снарядами обстреляла село Беленькое Запорожской области. В результате атаки есть жертва и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.

Около 8:00 в субботу, 7 октября, оккупанты обстреляли населенный пункт. По предварительным данным, россияне ударили из реактивных систем залпового огня кассетными боеприпасами.

"В результате коварного вражеского удара поврежден частный дом и хозяйственные здания", - говорится в сообщении.

Из-за российской атаки погибла женщина. Еще два человека получили ранения.

Ситуация в Запорожской области

Напомним, оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Запорожской области. Под удар врага попадают не только прифронтовые города и села, но и Запорожье.

При этом украинские военные этим летом усилили наступательные действия в Запорожской области. Как отмечают аналитики ISW, ВСУ продвигаются ближе к Вербовому.

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