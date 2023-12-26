Окупанти вдарили по Херсонській області: є загиблий та поранені

Російські окупанти сьогодні, 26 грудня, вкотре обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки одна людина загинула, також є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна в Telegram .

За словами чиновника, у Херсоні легкі поранення отримав 56-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно після надання допомоги.

У той же час під вогнем опинилося село Микільське. Від серйозних поранень загинув 70-річний чоловік. Ще один мешканець населеного пункту, якому 50 років, зараз перебуває у лікарні. Його стан - середньої тяжкості.

Також через обстріл Широкої Балки постраждав 50-річний чоловік. Його доправили до лікарні.

Попередньо відомо про постраждалих і у Степанівці та Чорнобаївці. Інформацію уточнюють, додав Прокудін.

Як розповів голова ОВА, у Чорнобаївці четверо постраждалих - двоє чоловіків 43, 47 та 57 років та 39-річна жінка.

Усі потерпілі перебувають у лікарні, де їм надають допомогу.

Обстріли Херсонської області

Нагадаємо, окупанти регулярно б'ють по Херсонській області. Вони можуть завдавати ударів за допомогою артилерії та керованих авіаційних бомб, оскільки все ще контролюють лівобережжя регіону.

Внаслідок постійних атак у регіоні гинуть і зазнають поранень мирні жителі.

23 грудня стало відомо, що окупанти вдарили по Херсону, внаслідок чого поранення отримали семеро людей.