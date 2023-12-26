Оккупанты ударили по Херсонской области: есть погибший и раненые
Российские оккупанты сегодня, 26 декабря, в очередной раз обстреляли Херсонскую область. В результате атаки один человек погиб, также есть раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина в Telegram.
По словам чиновника, в Херсоне легкие ранения получил 56-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно после предоставления помощи.
В то же время под огнем оказалось село Никольское. От серьезных ранений погиб 70-летний мужчина. Еще один житель населенного пункта, которому 50 лет, сейчас находится в больнице. Его состояние - средней тяжести.
Также из-за обстрела Широкой Балки пострадал 50-летний мужчина. Его доставили в больницу.
Предварительно известно о пострадавших и в Степановке. Информацию уточняют, добавил Прокудин.
Как рассказал глава ОВА, в Чернобаевке четверо пострадавших - двое мужчин 43, 47 и 57 лет и 39-летняя женщина.
Все потерпевшие находятся в больнице, где им предоставляют помощь.
Обстрелы Херсонской области
Напомним, оккупанты регулярно бьют по Херсонской области. Они могут наносить удары при помощи артиллерии и управляемых авиационных бомб, поскольку все еще контролируют левобережье региона.
В результате постоянных атак в регионе погибают и получают ранения мирные жители.
23 декабря стало известно, что оккупанты ударили по Херсону, в результате чего ранения получили семь человек.
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