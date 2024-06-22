Окупанти вдарили по Харкову: є загиблі та поранені

"Окупанти завдали ударів по Харкову. Місця влучань перевіряють екстрені служби", - розповів голова ОВА.

Є жертви та поранені

Пізніше мер міста Ігор Терехов зазначив, що окупанти завдали, попередньо, чотирьох ударів по Харкову.

"Відомо про потрапляння в район щільної житлової забудови. Є загиблі і поранені, удар прийшовся по житловому будинку", - зазначив він.

Як зазначив пізніше голова ОВА, за попередньою інформацією медиків екстреної допомоги, загинули двоє людей.

"Щонайменше двоє отримали поранення. Обстеження триває", - додав Синєгубов.

Кількість постраждалих різко зросла

Як розповів Синєгубов, кількість поранених внаслідок ударів окупантів збільшилася до 15 людей. Пізніше, за словами Терехова, кількість постраждалих зросла до 18 людей. Тобто, станом на 16:00, через удар по житловому будинку у Харкові двоє загиблих, 18 поранених.

Є загроза повторних ударів

За даними очільника ОВА, окупанти КАБами вдарили по житловій забудові.

"Є загроза повторних ударів!" - попередив він.