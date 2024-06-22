Окупанти вдарили по Харкову: є загиблі та поранені

Російські війська обстріляли Харків 22 червня. Вже відомо про загиблих та поранених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова, Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Окупанти завдали ударів по Харкову. Місця влучань перевіряють екстрені служби", - розповів голова ОВА.
Пізніше мер міста Ігор Терехов зазначив, що окупанти завдали, попередньо, чотирьох ударів по Харкову.
"Відомо про потрапляння в район щільної житлової забудови. Є загиблі і поранені, удар прийшовся по житловому будинку", - зазначив він.
Як зазначив пізніше голова ОВА, за попередньою інформацією медиків екстреної допомоги, загинули двоє людей.
"Щонайменше двоє отримали поранення. Обстеження триває", - додав Синєгубов.
Як розповів Синєгубов, кількість поранених внаслідок ударів окупантів збільшилася до 15 людей. Пізніше, за словами Терехова, кількість постраждалих зросла до 18 людей. Тобто, станом на 16:00, через удар по житловому будинку у Харкові двоє загиблих, 18 поранених.
За даними очільника ОВА, окупанти КАБами вдарили по житловій забудові.
"Є загроза повторних ударів!" - попередив він.
Російські війська активізували обстріли Харкова після початку нового наступу на регіон 10 травня. Зазначимо, у Харкові пролунали вибухи під час масштабної повітряної тривоги 21 червня.
Як нещодавно писав The Guardian, перші літаки F-16, ймовірно, прибудуть до України влітку. Очікується, що винищувачі захищатимуть Харків від російських ударів, зокрема, КАБами.
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