ua en ru
Сб, 22 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги (оновлено)

Харків, П'ятниця 21 червня 2024 23:50
UA EN RU
У Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги (оновлено) Фото: у Харкові прогриміли вибухи (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Харкові пролунали вибухи під час масштабної повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Харківської області.

"Увага! В Харкові чути вибухи. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні, опублікованому о 23:42.

Кілька хвилин перед цим, по всій Україні було оголошено повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31 в Російській Федерації. Він є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал".

О 00:03 кореспонденти Суспільного повідомили про додаткову серію вибухів у Харкові, ймовірно за межами міста.

Обстріли Харківської області

Вранці у п'ятницю, 21 червня, російські загарбники обстріляли Вовчанську громаду Харківської області. Внаслідок атаки загинула працівниця "Укрпошти" та поранено водія, що її перевозив.

Також агресор уперше вдарив авіабомбою ФАБ-3000 М-54 по позиціях ЗСУ біля села Липці в Харківській області.

Тим часом Сили оборони відбивають території біля Вовчанська.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків
NEWS
Україна отримає перший транш від заморожених активів Росії до кінця літа
Україна отримає перший транш від заморожених активів Росії до кінця літа
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України