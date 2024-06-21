У Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги (оновлено)

У Харкові пролунали вибухи під час масштабної повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Харківської області.

"Увага! В Харкові чути вибухи. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні, опублікованому о 23:42.

Кілька хвилин перед цим, по всій Україні було оголошено повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31 в Російській Федерації. Він є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал".

О 00:03 кореспонденти Суспільного повідомили про додаткову серію вибухів у Харкові, ймовірно за межами міста.