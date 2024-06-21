У Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги (оновлено)
У Харкові пролунали вибухи під час масштабної повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Харківської області.
"Увага! В Харкові чути вибухи. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні, опублікованому о 23:42.
Кілька хвилин перед цим, по всій Україні було оголошено повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31 в Російській Федерації. Він є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал".
О 00:03 кореспонденти Суспільного повідомили про додаткову серію вибухів у Харкові, ймовірно за межами міста.
Обстріли Харківської області
Вранці у п'ятницю, 21 червня, російські загарбники обстріляли Вовчанську громаду Харківської області. Внаслідок атаки загинула працівниця "Укрпошти" та поранено водія, що її перевозив.
Також агресор уперше вдарив авіабомбою ФАБ-3000 М-54 по позиціях ЗСУ біля села Липці в Харківській області.
Тим часом Сили оборони відбивають території біля Вовчанська.
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