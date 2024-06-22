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Оккупанты ударили по Харькову: есть погибшие и раненые

Фото: россияне ударили по Харькову 22 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска обстреляли Харьков 22 июня. Уже известно о погибших и раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова, Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Оккупанты нанесли удары по Харькову. Места попаданий проверяют экстренные службы", - рассказал глава ОВА.

Есть жертвы и раненые

Позже мэр города Игорь Терехов отметил, что оккупанты нанесли, предварительно, четыре удара по Харькову.

"Известно о попадании в район плотной жилой застройки. Есть погибшие и раненые, удар пришелся по жилому дому", – отметил он.

 

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