Окупанти вдарили по п'ятиповерхівці у Харкові: є постраждалі

Російські окупанти сьогодні, 5 листопада, атакували Харків. Внаслідок атаки відомо про постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram .

"Попередньо удар по Шевченківському району, поряд із житловою забудовою. Вже є інформація про одного потерпілого", - написав Терехов.

Пізніше він уточнив, що через атаку пошкоджено п'ятиповерхівку. На другому, третьому та четвертому поверхах вибито вікна, біля будинку пошкоджено автомобілі. Постраждала жінка.

"Відповідні служби обстежать місце прильоту. Попередньо удар був здійснений "Шахедом", - зазначив мер.

Оновлено 17:13

Синєгубов уточнив, що постраждалій жінці надали допомогу на місці події. Він підтвердив, що для удару використовувався безпілотник.

Оновлено 18:10

За даними Синєгубова, внаслідок атаки постраждали дві жінки 72 та 56 років. Медики надали їм допомогу на місці.