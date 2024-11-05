Оккупанты ударили по пятиэтажке в Харькове: есть пострадавший
Российские оккупанты сегодня, 5 ноября, атаковали Харьков. В результате атаки известно о пострадавшем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.
"Предварительно удар по Шевченковскому району, рядом с жилой застройкой. Уже есть информация об одном пострадавшем", - написал Терехов.
Позже он уточнил, что из-за атаки повреждена пятиэтажка. На втором, третьем и четвертом этажах выбиты окна, возле дома повреждены автомобили. Пострадала женщина.
"Соответствующие службы обследуют место прилета. Предварительно удар был совершен "Шахедом", - отметил мэр.
Обновлено 17:13
Синегубов уточнил, что пострадавшей женщине предоставили помощь на месте происшествия. При этом он подтвердил, что для удара использовался беспилотник.
Обстрелы Харькова
Стоит заметить, что российские удары по Харькову продолжаются фактически каждый день. Враг использует для атак ракеты и управляемые авиационные бомбы.
В частности, в прошлую пятницу оккупанты атаковали место дислокации полиции в центре Харькова.
Тогда было известно, что погиб полковник полиции. Также еще 40 человек, среди которых 30 сотрудников полиции, получили ранения.
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