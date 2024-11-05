Оккупанты ударили по пятиэтажке в Харькове: есть пострадавший

Российские оккупанты сегодня, 5 ноября, атаковали Харьков. В результате атаки известно о пострадавшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"Предварительно удар по Шевченковскому району, рядом с жилой застройкой. Уже есть информация об одном пострадавшем", - написал Терехов. Позже он уточнил, что из-за атаки повреждена пятиэтажка. На втором, третьем и четвертом этажах выбиты окна, возле дома повреждены автомобили. Пострадала женщина. "Соответствующие службы обследуют место прилета. Предварительно удар был совершен "Шахедом", - отметил мэр. Обновлено 17:13 Синегубов уточнил, что пострадавшей женщине предоставили помощь на месте происшествия. При этом он подтвердил, что для удара использовался беспилотник.