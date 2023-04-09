Окупанти вдарили по Харківському району ракетою Х-59: пошкоджено ресторан та будинок

Минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. Зокрема, в Харківському районі було завдано ракетного удару з використанням Х-59.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Як повідомлялося, у суботу, 8 квітня, російські військові обстріляли селище Великий Бурлук у Харківській області.

За словами очільника регіону, частково пошкоджено будівлі ресторанного комплексу та будинок у смт. Мала Данилівка.

"Вчора зранку ворог завдав ракетного удару (попередньо ракета Х-59) по території поруч з Лозовеньківським водосховищем у Харківському районі", - розповів він.

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