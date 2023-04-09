Оккупанты ударили по Харьковскому району ракетой Х-59: поврежден ресторан и дом

За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов. В частности, в Харьковском районе был нанесен ракетный удар с использованием Х-59.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Вчера утром враг нанес ракетный удар (предварительно ракета Х-59) по территории рядом с Лозовеньковским водохранилищем в Харьковском районе", - рассказал он.
По словам главы региона, частично повреждены здания ресторанного комплекса и дом в пгт. Малая Даниловка.
Как сообщалось, в субботу, 8 апреля, российские военные обстреляли поселок Великий Бурлук в Харьковской области.
Кроме того, в субботу, 8 апреля, россияне обстреляли населенные пункты Купянского района Харьковской области. В результате атаки погибли два человека.
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