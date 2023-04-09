Оккупанты ударили по Харьковскому району ракетой Х-59: поврежден ресторан и дом

За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов. В частности, в Харьковском районе был нанесен ракетный удар с использованием Х-59.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Кроме того, в субботу, 8 апреля, россияне обстреляли населенные пункты Купянского района Харьковской области. В результате атаки погибли два человека .

Как сообщалось, в субботу, 8 апреля, российские военные обстреляли поселок Великий Бурлук в Харьковской области.

По словам главы региона, частично повреждены здания ресторанного комплекса и дом в пгт. Малая Даниловка.

"Вчера утром враг нанес ракетный удар (предварительно ракета Х-59) по территории рядом с Лозовеньковским водохранилищем в Харьковском районе", - рассказал он.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.