Оккупанты ударили из "Града" по предприятию в Харьковской области: три человека пострадали

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Оккупанты ударили по населенному пункту из РСЗО "Град". Российские снаряды попали в предприятие. Ранения получили трое мужчин в возрасте 50, 51 и 23 лет. Пострадавшие были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Также 13 апреля оккупанты обстреляли поселок Двуречная Купянского района. Ранения получил 47-летний волонтер, который помогал людям эвакуироваться. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

Синегубов отметил, что за прошедшие сутки россияне также обстреливали населенные пункты Уды, Казачья Лопань, Старица, Табаевка и другие.

Напомним, вчера мы сообщали, что оккупанты ударили по поселку Двуречная в Харьковской области.

Кроме того, 13 апреля в селе Лукянцы в Харьковской области трактор подорвался на взрывчатке. Водитель госпитализирован.

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