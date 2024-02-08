Росіяни вдарили по готелю у Кураховому: рятувальники ліквідували пожежу (відео)

Російські окупанти сьогодні, 8 лютого, обстріляли готель у Кураховому Донецької області. Внаслідок атаки почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України у Facebook.

Як уточнили в МВС, по готелю у Кураховому влучив один снаряд. Після цього почалася пожежа на третьому поверсі.

"Рятувальники оперативно ліквідували загоряння", - наголосили у відомстві.

Обстріли Донецької області

Нагадаємо, що російські окупанти регулярно обстрілюють населені пункти Донецької області. Для цього ворог використовує артилерію авіацію і не лише.

У ході щоденних обстрілів гинуть і зазнають поранень мирні жителі. Ворог підло цілиться в об'єкти цивільної інфраструктури.

Сьогодні, 8 лютого, ворог обстріляв Селидове Донецької області. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще семеро, зокрема дитина, - отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що росіяни використали для удару ракету північнокорейського виробництва.