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Росіяни вдарили по готелю у Кураховому: рятувальники ліквідували пожежу (відео)

Курахове, Четвер 08 лютого 2024 17:19
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Росіяни вдарили по готелю у Кураховому: рятувальники ліквідували пожежу (відео) Фото: окупанти вдарили по готелю в Кураховому (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 8 лютого, обстріляли готель у Кураховому Донецької області. Внаслідок атаки почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України у Facebook.

Як уточнили в МВС, по готелю у Кураховому влучив один снаряд. Після цього почалася пожежа на третьому поверсі.

"Рятувальники оперативно ліквідували загоряння", - наголосили у відомстві.

Обстріли Донецької області

Нагадаємо, що російські окупанти регулярно обстрілюють населені пункти Донецької області. Для цього ворог використовує артилерію авіацію і не лише.

У ході щоденних обстрілів гинуть і зазнають поранень мирні жителі. Ворог підло цілиться в об'єкти цивільної інфраструктури.

Сьогодні, 8 лютого, ворог обстріляв Селидове Донецької області. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще семеро, зокрема дитина, - отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що росіяни використали для удару ракету північнокорейського виробництва.

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