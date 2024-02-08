Россияне ударили по отелю в Курахово: спасатели ликвидировали пожар (видео)

Российские оккупанты сегодня, 8 февраля, обстреляли отель в Курахово Донецкой области. В результате атаки начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины в Facebook.

Как уточнили в МВД, по отелю в Курахово попал один снаряд. После этого начался пожар на третьем этаже.

"Спасатели оперативно ликвидировали возгорание", - подчеркнули в ведомстве.

Обстрелы Донецкой области

Напомним, российские оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты Донецкой области. Для этого враг использует артиллерию авиацию и не только.

В ходе ежедневных обстрелов погибают и получают ранения мирные жители. Враг подло целится в объекты гражданской инфраструктуры.

Сегодня, 8 февраля, враг обстрелял Селидово Донецкой области. В результате атаки погиб один человек, еще семеро, в том числе ребенок, - получили ранения.

Позже стало известно, что россияне использовали для удара ракету северокорейского производства.