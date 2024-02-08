Россияне ударили по отелю в Курахово: спасатели ликвидировали пожар (видео)
Российские оккупанты сегодня, 8 февраля, обстреляли отель в Курахово Донецкой области. В результате атаки начался пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины в Facebook.
Как уточнили в МВД, по отелю в Курахово попал один снаряд. После этого начался пожар на третьем этаже.
"Спасатели оперативно ликвидировали возгорание", - подчеркнули в ведомстве.
Обстрелы Донецкой области
Напомним, российские оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты Донецкой области. Для этого враг использует артиллерию авиацию и не только.
В ходе ежедневных обстрелов погибают и получают ранения мирные жители. Враг подло целится в объекты гражданской инфраструктуры.
Сегодня, 8 февраля, враг обстрелял Селидово Донецкой области. В результате атаки погиб один человек, еще семеро, в том числе ребенок, - получили ранения.
Позже стало известно, что россияне использовали для удара ракету северокорейского производства.
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