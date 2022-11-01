Окупанти вдарили фосфорними снарядами по житловому сектору в Бахмуті (відео)

Російські війська, застосувавши фосфорні снаряди, завдали удару по приватному сектору одного з районів Бахмута Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Прямо зараз кацапня використовує фосфорні боєприпаси у приватному секторі одного з районів Бахмута", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські прикордонники змогли успішно відбити штурм російських окупантів у Донецькій області та поповнити обмінний фонд. У мережі з'явилося відео.

Крім того, повідомлялося, що росіяни розмістили комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) безпосередньо на даху районної лікарні у Волноваській громаді Донецької області.

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