ua ru
Пн, 31 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прикордонники відбили ворожий штурм у Донецькій області та взяли в полон окупанта (відео)

Новость на русском →
Понеділок 31 жовтня 2022 17:33
Прикордонники відбили ворожий штурм у Донецькій області та взяли в полон окупанта (відео) Ілюстративне фото: прикордонники відбили ворожий штурм в Донецькій області та взяли в полон окупанта (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські прикордонники змогли успішно відбити штурм російських окупантів у Донецькій області та поповнити обмінний фонд. У мережі з'явилося відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

За інформацією ДПСУ, учора, 30 жовтня, російські окупанти почали обстрілювати українських захисників з артилерії від самого ранку і після цього розпочався ворожий штурм.

"Силами до двох взводів піхоти (окупанти - ред.) під прикриттям бойових машин перейшли до штурму позицій українських захисників. Влучним вогнем прикордонники знищили ворожу БМП разом з екіпажем, а піхоту супротивника розсіяли. Відступаючи під вогневим ураженням наших бійців, російські військові залишали своїх убитих та поранених", - розповідають у Держпрогранслужбі.

Внаслідок боїв українським прикордонникам вдалося відбити штурм росіян та взяти в полон 35-річного пораненого контрактника з Ростовської області. Йому надали медичну допомогу та передали для поповнення обмінного фонду.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові сьогодні, 31 жовтня, збили російський ударний гелікоптер Ка-52 у Херсонській області.

Також ми писали, що українські військові продовжують знесилювати ворога на Запорізькому напрямку, знищуючи живу силу, техніку та БК окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Війська РФ Війна Росії проти України пограничная служба
NEWS
Росія зранку завдала масованого удару по Україні: усі актуальні подробиці
Росія зранку завдала масованого удару по Україні: усі актуальні подробиці
DAILY
Знову за старе. Росія відкрила "зерновий фронт" та загрожує експорту з України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Знову за старе. Росія відкрила "зерновий фронт" та загрожує експорту з України