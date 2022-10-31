Прикордонники відбили ворожий штурм у Донецькій області та взяли в полон окупанта (відео)

Українські прикордонники змогли успішно відбити штурм російських окупантів у Донецькій області та поповнити обмінний фонд. У мережі з'явилося відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

За інформацією ДПСУ, учора, 30 жовтня, російські окупанти почали обстрілювати українських захисників з артилерії від самого ранку і після цього розпочався ворожий штурм.

"Силами до двох взводів піхоти (окупанти - ред.) під прикриттям бойових машин перейшли до штурму позицій українських захисників. Влучним вогнем прикордонники знищили ворожу БМП разом з екіпажем, а піхоту супротивника розсіяли. Відступаючи під вогневим ураженням наших бійців, російські військові залишали своїх убитих та поранених", - розповідають у Держпрогранслужбі.

Внаслідок боїв українським прикордонникам вдалося відбити штурм росіян та взяти в полон 35-річного пораненого контрактника з Ростовської області. Йому надали медичну допомогу та передали для поповнення обмінного фонду.