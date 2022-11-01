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Оккупанты ударили фосфорными снарядами по жилому сектору в Бахмуте (видео)

Фото: оккупанты ударили фосфорными снарядами по жилому сектору в Бахмуте (t.me/AFUStratCom)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска, применив фосфорные снаряды, нанесли удар по частному сектору одного из районов Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"Прямо сейчас кацапня использует фосфорные боеприпасы по частному сектору одного из районов Бахмута", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что украинские пограничники смогли успешно отбить штурм российских оккупантов в Донецкой области и пополнить обменный фонд. В сети появилось видео.

Кроме того, сообщалось, что россияне разместили комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) непосредственно на крыше районной больницы в Волновахской общине Донецкой области.

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