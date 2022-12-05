ua ru
Пн, 05 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты ударили по энергообъектам Украины

Новина українською →
Понедельник 05 декабря 2022 15:39
Оккупанты ударили по энергообъектам Украины Иллюстративное фото: оккупанты ударили по энергообъектам Украины (twitter.com)
Автор: Иван Носальский

В понедельник, 5 декабря, в результате очередного российского массированного удара по Украине есть попадания по энергетическим объектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Facebook.

"Воздушная тревога продолжается, Украина переживает восьмую массированную ракетную атаку страны-террориста. К сожалению, уже есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры и связанные с этим аварийные отключения света", - заявляют в компании.

Там также отмечают, что диспетчеры работают над удержанием баланса в энергосистеме.

Напомним, 5 декабря в Украине началась масштабная воздушная тревога. В ряде областей начали работать системы ПВО.

После этого в ряде регионов начались проблемы с электроснабжением.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго вимкнення світла Электроэнергия Война России против Украины ракетный удар
NEWS
Смогут снова пойти на Киев? Сырский оценил шансы РФ на новый прорыв из Беларуси
Смогут снова пойти на Киев? Сырский оценил шансы РФ на новый прорыв из Беларуси
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии