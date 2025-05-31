Росіяни знову вдарили по Харківщині: у Куп'янську загинула жінка

Як повідомляє глава Харківської ОВА, у селі Вовчанські Хутори окупанти завдали удару FPV-дроном по цивільних, які були на городі.

"Поранення різного ступеня тяжкості отримали 47-річна жінка та 57-річний чоловік. Медики шпиталізували постраждалих до лікарні.", - повідомив він.

Водночас, за його словами, під атакою опинився і Куп’янськ. Там внаслідок ворожого удару загинула 63-річна жінка, а 65-річний чоловік отримав гостру реакції на стрес.