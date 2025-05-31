Россияне снова нанесли удар по Харьковской области: в Купянске погибла женщина

Как сообщает глава Харьковской ОГА, в селе Волчанские Хутора оккупанты нанесли удар FPV-дроном по гражданским, которые были на огороде.

"Ранения различной степени тяжести получили 47-летняя женщина и 57-летний мужчина. Медики госпитализировали пострадавших в больницу", - сообщил он.

В то же время, по его словам, под атакой оказался и Купянск. Там в результате вражеского удара погибла 63-летняя женщина, а 65-летний мужчина получил острую реакцию на стресс.