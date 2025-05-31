Росіяни знову вдарили по Харківщині: у Куп'янську загинула жінка
Російські війська атакували Куп’янськ та Вовчанські Хутори на Харківщині. Унаслідок ударів загинула жінка, ще двоє цивільних отримали поранення просто під час роботи на городі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.
Як повідомляє глава Харківської ОВА, у селі Вовчанські Хутори окупанти завдали удару FPV-дроном по цивільних, які були на городі.
"Поранення різного ступеня тяжкості отримали 47-річна жінка та 57-річний чоловік. Медики шпиталізували постраждалих до лікарні.", - повідомив він.
Водночас, за його словами, під атакою опинився і Куп’янськ. Там внаслідок ворожого удару загинула 63-річна жінка, а 65-річний чоловік отримав гостру реакції на стрес.
Атака дронів 31 травня
Зауважимо, що протягом цієї ночі Росія випустила по Україні більше як 100 дронів та п'ять ракет.
Зокрема, окупанти атакували двома реактивними ударними дронами із Бєлгородської області, випустили дві зенітні ракети С-300 та три керовані авіаційні ракети Х-59/69.
Основні напрямки удару - Харківська, Сумська та Донецька області. Сили ППО знешкодили майже 70 дронів та три керовані авіаційні ракети Х-59/69. Загалом за ніч зафіксовано влучання у 13 локаціях.
РБК-Україна писало, що вночі російські дрони атакували Харків, влучання були у кількох локаціях.
Також окупанти вдарили по Сумській області ракетами та дронами. Під ударом були сільськогосподарські підприємства в Тростянецькому районі.
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