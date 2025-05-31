Россияне снова нанесли удар по Харьковской области: в Купянске погибла женщина
Российские войска атаковали Купянск и Волчанские Хутора в Харьковской области. В результате ударов погибла женщина, еще двое гражданских получили ранения прямо во время работы на огороде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.
Как сообщает глава Харьковской ОГА, в селе Волчанские Хутора оккупанты нанесли удар FPV-дроном по гражданским, которые были на огороде.
"Ранения различной степени тяжести получили 47-летняя женщина и 57-летний мужчина. Медики госпитализировали пострадавших в больницу", - сообщил он.
В то же время, по его словам, под атакой оказался и Купянск. Там в результате вражеского удара погибла 63-летняя женщина, а 65-летний мужчина получил острую реакцию на стресс.
Атака дронов 31 мая
Заметим, что в течение этой ночи Россия выпустила по Украине более 100 дронов и пять ракет.
В частности, оккупанты атаковали двумя реактивными ударными дронами из Белгородской области, выпустили две зенитные ракеты С-300 и три управляемые авиационные ракеты Х-59/69.
Основные направления удара - Харьковская, Сумская и Донецкая области. Силы ПВО обезвредили почти 70 дронов и три управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Всего за ночь зафиксировано попадание в 13 локациях.
РБК-Украина писало, что ночью российские дроны атаковали Харьков, попадания были в нескольких локациях.
Также оккупанты ударили по Сумской области ракетами и дронами. Под ударом были сельскохозяйственные предприятия Тростянецкого района.
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