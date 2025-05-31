ua en ru
Сб, 31 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россияне снова нанесли удар по Харьковской области: в Купянске погибла женщина

Харьковская область, Суббота 31 мая 2025 17:45
UA EN RU
Россияне снова нанесли удар по Харьковской области: в Купянске погибла женщина Фото: россияне обстреляли Харьковскую область (facebook.com AMBULANCEZP)
Автор: Карина Левицкая

Российские войска атаковали Купянск и Волчанские Хутора в Харьковской области. В результате ударов погибла женщина, еще двое гражданских получили ранения прямо во время работы на огороде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

Как сообщает глава Харьковской ОГА, в селе Волчанские Хутора оккупанты нанесли удар FPV-дроном по гражданским, которые были на огороде.

"Ранения различной степени тяжести получили 47-летняя женщина и 57-летний мужчина. Медики госпитализировали пострадавших в больницу", - сообщил он.

В то же время, по его словам, под атакой оказался и Купянск. Там в результате вражеского удара погибла 63-летняя женщина, а 65-летний мужчина получил острую реакцию на стресс.

Атака дронов 31 мая

Заметим, что в течение этой ночи Россия выпустила по Украине более 100 дронов и пять ракет.

В частности, оккупанты атаковали двумя реактивными ударными дронами из Белгородской области, выпустили две зенитные ракеты С-300 и три управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Основные направления удара - Харьковская, Сумская и Донецкая области. Силы ПВО обезвредили почти 70 дронов и три управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Всего за ночь зафиксировано попадание в 13 локациях.

РБК-Украина писало, что ночью российские дроны атаковали Харьков, попадания были в нескольких локациях.

Также оккупанты ударили по Сумской области ракетами и дронами. Под ударом были сельскохозяйственные предприятия Тростянецкого района.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Оккупанты
NEWS
Россияне потеряли за сутки более 1200 солдат и 54 артсистемы, - Генштаб
Россияне потеряли за сутки более 1200 солдат и 54 артсистемы, - Генштаб
DAILY
Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам
Ульяна Безпалько, Юлия Акимова, Дмитрий Олейник Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам