Россияне снова нанесли удар по Харьковской области: в Купянске погибла женщина

Российские войска атаковали Купянск и Волчанские Хутора в Харьковской области. В результате ударов погибла женщина, еще двое гражданских получили ранения прямо во время работы на огороде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

Как сообщает глава Харьковской ОГА, в селе Волчанские Хутора оккупанты нанесли удар FPV-дроном по гражданским, которые были на огороде. "Ранения различной степени тяжести получили 47-летняя женщина и 57-летний мужчина. Медики госпитализировали пострадавших в больницу", - сообщил он. В то же время, по его словам, под атакой оказался и Купянск. Там в результате вражеского удара погибла 63-летняя женщина, а 65-летний мужчина получил острую реакцию на стресс.