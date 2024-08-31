Окупанти вдарили по будинку та багатоповерхівці в Часовому Яру: п'ятеро загиблих

Щонайменше п'ять людей загинули через обстріл Часового Яру в суботу, 31 серпня. РФ атакувала житлові будинки.
Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Щонайменше 5 людей загинули внаслідок обстрілу Часового Яру", - розповів він.
За даними голови ОВА, росіяни обстріляли місто вранці 31 серпня.
"Снаряди влучили у приватний будинок і багатоповерхівку. Загиблі - чоловіки від 24 до 38 років", - зазначив Філашкін.
Російські війська цілеспрямовано обстрілюють житлові будинки у Донецькій області. Окупанти не залишають мети вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.
Під удар потрапляють усі населені пункти регіону, розташовані на лінії фронту. Так, у ніч проти 31 серпня росіяни обстріляли Покровськ, пошкодивши пожежну частину. А 8 серпня російські загарбники обстріляли Костянтинівку, загинули люди.
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