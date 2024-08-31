Окупанти вдарили по будинку та багатоповерхівці в Часовому Яру: п'ятеро загиблих

Обстріли Донецької області

Російські війська цілеспрямовано обстрілюють житлові будинки у Донецькій області. Окупанти не залишають мети вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Під удар потрапляють усі населені пункти регіону, розташовані на лінії фронту. Так, у ніч проти 31 серпня росіяни обстріляли Покровськ, пошкодивши пожежну частину. А 8 серпня російські загарбники обстріляли Костянтинівку, загинули люди.

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