Росіяни обстріляли пожежну частину у Покровську (фото)

Росіяни обстріляли Покровськ Донецької області в ніч на 31 серпня. В місті пошкоджено пожежно-рятувальну частину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

На щастя, як зазначають у ДСНС, особовий склад не постраждав.

"Вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено ролети пожежного депо, вікна, стелі в службових приміщеннях, оперативний автомобіль та пожежна автоцистерна", - йдеться у повідомленні.

Обстріли пожежних частин та рятувальників в Україні

Російські війська від початку масштабного вторгнення взяли за постійну тактику обстрілювати частини рятувальників у прифронтових регіонах України.

Часто під обстріли потрапляють будівлі ДСНС України у Донецькій, Запорізькій та Херсонській, Дніпропетровській областях. Наприклад, у травні російські окупанти обстріляли пожежну частину у Миколаївці Донецької області.

Рятувальники у цих областях часто потрапляють під прицільні атаки РФ і під час виїздів. Так, у липні російські війська двічі прицільно вдарили по рятувальниках у Нікополі. Тоді вони приїхали гасити пожежу будинку, що виникла після обстрілу.

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