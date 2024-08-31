ua en ru
Сб, 31 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни обстріляли пожежну частину у Покровську (фото)

Покровськ, Субота 31 серпня 2024 12:47
UA EN RU
Росіяни обстріляли пожежну частину у Покровську (фото) Фото: наслідки обстрілу Покровська Донецької області 31 серпня (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни обстріляли Покровськ Донецької області в ніч на 31 серпня. В місті пошкоджено пожежно-рятувальну частину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Так, вночі (на 31 серпня, - ред) російські війська вкотре обстріляли місто Покровськ.

"Вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено ролети пожежного депо, вікна, стелі в службових приміщеннях, оперативний автомобіль та пожежна автоцистерна", - йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу пожежної частини у Покровську Донецької області 31 серпня (facebook.com/DSNSDon)

На щастя, як зазначають у ДСНС, особовий склад не постраждав.

Обстріли пожежних частин та рятувальників в Україні

Російські війська від початку масштабного вторгнення взяли за постійну тактику обстрілювати частини рятувальників у прифронтових регіонах України.

Часто під обстріли потрапляють будівлі ДСНС України у Донецькій, Запорізькій та Херсонській, Дніпропетровській областях. Наприклад, у травні російські окупанти обстріляли пожежну частину у Миколаївці Донецької області.

Рятувальники у цих областях часто потрапляють під прицільні атаки РФ і під час виїздів. Так, у липні російські війська двічі прицільно вдарили по рятувальниках у Нікополі. Тоді вони приїхали гасити пожежу будинку, що виникла після обстрілу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНС Покровськ Війна в Україні
NEWS
Тарифи ЖКГ, субсидії та пенсії у вересні: до чого готуватися українцям
Тарифи ЖКГ, субсидії та пенсії у вересні: до чого готуватися українцям
DAILY
Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії