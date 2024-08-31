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Оккупанты ударили по дому и многоэтажке в Часовом Яре: пятеро погибших

Фото: пять человек погибли из-за обстрела Часового Яра 31 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Минимум пять людей погибли из-за обстрела Часового Яра в субботу, 31 августа. РФ атаковала жилые дома.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"По меньшей мере 5 человек погибли в результате обстрела Часового Яра", - рассказал он.

По данным главы ОВА, россияне обстреляли город утром 31 августа.

"Снаряды попали в частный дом и многоэтажку. Погибшие - мужчины от 24 до 38 лет", - отметил Филашкин.

Обстрелы Донецкой области

Российские войска целенаправленно обстреливают жилые дома в Донецкой области. Оккупанты не оставляют цели выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Под удар попадают все населенные пункты региона, расположенные на линии фронта. Так, в ночь на 31 августа россияне обстреляли Покровск, повредив пожарную часть. А 8 августа российские захватчики обстреляли Константиновку, погибли люди.

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