Оккупанты ударили по дому и многоэтажке в Часовом Яре: пятеро погибших

Обстрелы Донецкой области

Российские войска целенаправленно обстреливают жилые дома в Донецкой области. Оккупанты не оставляют цели выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Под удар попадают все населенные пункты региона, расположенные на линии фронта. Так, в ночь на 31 августа россияне обстреляли Покровск, повредив пожарную часть. А 8 августа российские захватчики обстреляли Константиновку, погибли люди.

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