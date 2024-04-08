Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Селидовому, є загибла у Часовому Яру, - ОВА

Російська армія сьогодні, 8 квітня, завдала ударів по Часовому Яру і Селидовому в Донецькій області. Є жертва і поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
За його словами, Часів Яр зазнав артилерійського обстрілу. Там загинула 77-річна жінка, пошкоджено 6 приватних будинків.
"Під вогнем опинилося Селидове", - написав очільник області.
Фото: Наслідки ударів (facebook.com/vadym.filashkin)
Філашкін уточнив, що росіяни вдарили по дев'ятиповерхівці в місті, уже відомо про трьох поранених.
Сьогодні росіяни атакували Нікополь у Дніпропетровській області з артилерії. Там постраждали дві людини.
Також Російська Федерація вдень вдарила по промисловому об'єкту в місті Запоріжжя. В результаті обстрілу постраждали 6 осіб. Наслідки ракетної атаки уточнюються.
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