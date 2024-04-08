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Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Селидовому, є загибла у Часовому Яру, - ОВА

Архівне фото: окупанти вдарили по багатоповерхівці в Селидовому (t.me dsns_telegram)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 8 квітня, завдала ударів по Часовому Яру і Селидовому в Донецькій області. Є жертва і поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

За його словами, Часів Яр зазнав артилерійського обстрілу. Там загинула 77-річна жінка, пошкоджено 6 приватних будинків.

"Під вогнем опинилося Селидове", - написав очільник області.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/vadym.filashkin)

Філашкін уточнив, що росіяни вдарили по дев'ятиповерхівці в місті, уже відомо про трьох поранених.

Обстріли населених пунктів в Україні

Сьогодні росіяни атакували Нікополь у Дніпропетровській області з артилерії. Там постраждали дві людини.

Також Російська Федерація вдень вдарила по промисловому об'єкту в місті Запоріжжя. В результаті обстрілу постраждали 6 осіб. Наслідки ракетної атаки уточнюються.

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