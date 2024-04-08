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Оккупанты ударили по многоэтажке в Селидово, есть погибшая в Часовом Яру, - ОВА

Архивное фото: оккупанты ударили по многоэтажке в Селидово (t.me dsns_telegram)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 8 апреля, нанесла удары по Часовому Яру и Селидовому в Донецкой области. Есть жертва и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

По его словам, Часов Яр подвергся артиллерийскому обстрелу. Там погибла 77-летняя женщина, повреждены 6 частных домов.

"Под огнем оказалось Селидово", - написал глава области.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/vadym.filashkin)

Филашкин уточнил, что россияне ударили по девятиэтажке в городе, уже известно о трех раненых.

Обстрелы населенных пунктов в Украине

Сегодня россияне атаковали Никополь в Днепропетровской области по артиллерии. Там пострадали два человека.

Также Российская Федерация днем ударила по промышленному объекту в Запорожье. В результате обстрела пострадали 6 человек. Последствия ракетной атаки уточняются.

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