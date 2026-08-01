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FPV-дрон ударив по маршрутці на Дніпропетровщині, семеро постраждалих

17:31 01.08.2026 Сб
2 хв
У ДСНС заявили про прицільний удар
aimg Олена Чупровська
FPV-дрон ударив по маршрутці на Дніпропетровщині, семеро постраждалих Фото: наслідки атаки на Дніпропетровщині (t.me/dsns_telegram)
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На Нікопольщині ворожий FPV-дрон улучив у рейсовий мікроавтобус із пасажирами. Серед постраждалих - 16-річний хлопець, є "важкі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника обласної військової адміністрації Олександра Ганжу та ДСНС.

Що відомо про удар по маршрутці

Атака сталася у Червоногригорівській громаді. Російський FPV-дрон влучив по маршрутці, у якій перебували пасажири.

"Щонайменше 7 людей дістали поранень через атаку росіян на Нікопольщині. Ворог ударив по рейсовому мікроавтобусу у Червоногригорівській громаді", - розповів Олександр Ганжа.

Серед постраждалих - 16-річний хлопець. Двоє чоловіків госпіталізували у важкому стані. Автобус повністю згорів унаслідок влучання.

Деталі від рятувальників

У ДСНС уточнили обставини атаки. За їхніми даними, дрон влучив по маршрутці приблизно годину тому.

"Годину тому російський FPV-дрон влучив по маршрутці, у якій їхали люди. Прицільний та цинічний удар по цивільних", - повідомили в ДСНС.

Рятувальники та поліцейські евакуювали постраждалих з небезпечної зони та доправили їх до медичного закладу.

Росія сьогодні й раніше цілилася по мирному населенню в різних регіонах країни.

Як повідомляло РБК-Україна, росіяни завдали удару по багатоповерхівці в центрі міста.

Внаслідок атаки постраждав житловий будинок, рятувальники розбирали завали та шукали постраждалих під уламками.

Крім того, російські дрони на Одещині поранили двох дітей. Дівчинка перебуває у важкому стані.

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