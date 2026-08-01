FPV-дрон ударил по маршрутке на Днепропетровщине, семеро пострадавших

В Никопольщине вражеский FPV-дрон попал в рейсовый микроавтобус с пассажирами. Среди пострадавших - 16-летний парень, есть "тяжелые".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника областной военной администрации Александра Ганжу и ГСЧС .

Что известно об ударе по маршрутке

Атака произошла в Красногригорьевской общине. Российский FPV-дрон попал по маршрутке, в которой находились пассажиры.

"По меньшей мере 7 человек получили ранения из-за атаки россиян на Никопольщине. Враг ударил по рейсовому микроавтобусу в Красногригорьевской общине", - рассказал Александр Ганжа.

Среди пострадавших - 16-летний парень. Двое мужчин госпитализировали в тяжелом состоянии. Автобус полностью сгорел в результате попадания.

Детали от спасателей

В ГСЧС уточнили обстоятельства атаки. По их данным, дрон попал по маршрутке около часа назад.

"Час тому российский FPV-дрон попал по маршрутке, в которой ехали люди. Прицельный и циничный удар по гражданским", - сообщили в ГСЧС.

Спасатели и полицейские эвакуировали пострадавших из опасной зоны и доставили их в медицинское учреждение.