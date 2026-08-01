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FPV-дрон ударил по маршрутке на Днепропетровщине, семеро пострадавших

17:31 01.08.2026 Сб
2 мин
В ГСЧС заявили о прицельном ударе
aimg Елена Чупровская
FPV-дрон ударил по маршрутке на Днепропетровщине, семеро пострадавших Фото: последствия атаки на Днепропетровщине (t.me/dsns_telegram)
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В Никопольщине вражеский FPV-дрон попал в рейсовый микроавтобус с пассажирами. Среди пострадавших - 16-летний парень, есть "тяжелые".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника областной военной администрации Александра Ганжу и ГСЧС .

Что известно об ударе по маршрутке

Атака произошла в Красногригорьевской общине. Российский FPV-дрон попал по маршрутке, в которой находились пассажиры.

"По меньшей мере 7 человек получили ранения из-за атаки россиян на Никопольщине. Враг ударил по рейсовому микроавтобусу в Красногригорьевской общине", - рассказал Александр Ганжа.

Среди пострадавших - 16-летний парень. Двое мужчин госпитализировали в тяжелом состоянии. Автобус полностью сгорел в результате попадания.

Детали от спасателей

В ГСЧС уточнили обстоятельства атаки. По их данным, дрон попал по маршрутке около часа назад.

"Час тому российский FPV-дрон попал по маршрутке, в которой ехали люди. Прицельный и циничный удар по гражданским", - сообщили в ГСЧС.

Спасатели и полицейские эвакуировали пострадавших из опасной зоны и доставили их в медицинское учреждение.

Россия сегодня и раньше целилась по мирному населению в разных регионах страны.

Как сообщало РБК-Украина, россияне нанесли удар по многоэтажке в центре города.

В результате атаки пострадал жилой дом, спасатели разбирали завалы и искали пострадавших под обломками.

Кроме того, российские дроны в Одесской области ранили двоих детей. Девочка находится в тяжелом состоянии.

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