Окупанти вдарили по автобусному парку у Херсоні (відео)

Російські війська в ніч проти 13 січня знову обстріляли Херсон. Ворожі снаряди влучили в базу, де булы припарковані комунальні автобуси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Через обстріли пошкоджено 16 автобусів, також понівечено легкові автомобілі, склади та будівлю для охорони - за попередньою інформацією, один із охоронців отримав поранення. Також уламки снарядів завдали шкоди електромережі", - розповів він.

Зараз на місці обстрілу працюю медики, поліція та рятувальники. Бригади енергетиків відновлюють електроживлення.