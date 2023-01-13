UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти вдарили по автобусному парку у Херсоні (відео)

Фото: jкупанти вдарили автобусним парком у Херсоні (Facebook)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська в ніч проти 13 січня знову обстріляли Херсон. Ворожі снаряди влучили в базу, де булы припарковані комунальні автобуси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Через обстріли пошкоджено 16 автобусів, також понівечено легкові автомобілі, склади та будівлю для охорони - за попередньою інформацією, один із охоронців отримав поранення. Також уламки снарядів завдали шкоди електромережі", - розповів він.

Зараз на місці обстрілу працюю медики, поліція та рятувальники. Бригади енергетиків відновлюють електроживлення.

Нагадаємо, вчора російськіокупанти завдали удару по селищу Бурштинове поблизу Херсона. Внаслідок атаки є загиблий.

Також ми писали, що у Херсоні внаслідок російських обстрілів постраждала працівниця перинатального центру. Жінка дістала легкі поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонВійна в Україні