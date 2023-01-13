Окупанти вдарили по автобусному парку у Херсоні (відео)

Російські війська в ніч проти 13 січня знову обстріляли Херсон. Ворожі снаряди влучили в базу, де булы припарковані комунальні автобуси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.
"Через обстріли пошкоджено 16 автобусів, також понівечено легкові автомобілі, склади та будівлю для охорони - за попередньою інформацією, один із охоронців отримав поранення. Також уламки снарядів завдали шкоди електромережі", - розповів він.
Зараз на місці обстрілу працюю медики, поліція та рятувальники. Бригади енергетиків відновлюють електроживлення.
Нагадаємо, вчора російськіокупанти завдали удару по селищу Бурштинове поблизу Херсона. Внаслідок атаки є загиблий.
Також ми писали, що у Херсоні внаслідок російських обстрілів постраждала працівниця перинатального центру. Жінка дістала легкі поранення.
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