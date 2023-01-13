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Оккупанты ударили по автобусному парку в Херсоне (видео)

Фото: jккупанты ударили по автобусному парку в Херсоне (Facebook)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска в ночь на 13 января вновь обстреляли Херсон. Вражеские снаряды попали в базу, где были припаркованы коммунальные автобусы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"Из-за обстрелов повреждены 16 автобусов, также изуродованы легковые автомобили, склады и здание для охраны - по предварительной информации, один из охранников получил ранения. Также обломки снарядов нанесли ущерб электросети", - рассказал он.

Сейчас на месте обстрела работаю медики, полиция и спасатели. Бригады энергетиков восстанавливают электропитание.

Напомним, вчера российские оккупанты нанесли удар по поселку Янтарное вблизи Херсона. В результате атаки есть погибший.

Также мы писали, что в Херсоне в результате российских обстрелов пострадала работница перинатального центра. Женщина получила легкие ранения.

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