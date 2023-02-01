UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти вчора знову атакували Донецьку область: загинули четверо цивільних

Фото: окупанти вчора знову атакували Донецьку область, є жертви та поранені (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська минулої доби атакували кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок обстрілів загинули четверо цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 31 січня росіяни вбили 4 мешканців Донецької області: 2 у Бахмуті, 1 у Парасковіївці та 1 Вугледарі. Ще 6 людей в області отримали поранення", - написав він.

Всього з початку повномасштабної війни в Донецькій області через російську агресію загинуло 1339 осіб, ще 2939 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, раніше влада Бахмута повідомила, що під постійними обстрілами в місті на 31 січня проживали близько 6,5 тисячі жителів.

Як повідомлялося, у вівторок, 31 січня, російські війська обстріляли Бахмут Донецької області. Двоє людей загинули, у тому числі підліток, та 5 людей поранено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьВійна в Україні