Окупанти вчора знову атакували Донецьку область: загинули четверо цивільних

Російські війська минулої доби атакували кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок обстрілів загинули четверо цивільних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 31 січня росіяни вбили 4 мешканців Донецької області: 2 у Бахмуті, 1 у Парасковіївці та 1 Вугледарі. Ще 6 людей в області отримали поранення", - написав він.
Всього з початку повномасштабної війни в Донецькій області через російську агресію загинуло 1339 осіб, ще 2939 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, раніше влада Бахмута повідомила, що під постійними обстрілами в місті на 31 січня проживали близько 6,5 тисячі жителів.
Як повідомлялося, у вівторок, 31 січня, російські війська обстріляли Бахмут Донецької області. Двоє людей загинули, у тому числі підліток, та 5 людей поранено.
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