RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты вчера вновь атаковали Донецкую область: погибли четверо гражданских

Фото: оккупанты вчера вновь атаковали Донецкую область, есть жертвы и раненые (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска за минувшие сутки атаковали несколько населенных пунктов Донецкой области. Вследствие обстрелов погибли четверо гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 31 января россияне убили 4 жителей Донецкой области: 2 в Бахмуте, 1 в Парасковеевке и 1 Угледаре. Еще 6 человек в области получили ранения", - написал он.

Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1339 человек, еще 2939 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, ранее власти Бахмута сообщили, что под постоянными обстрелами в городе на 31 января проживали около 6,5 тысячи жителей.

Как сообщалось, во вторник, 31 января, российские войска обстреляли Бахмут Донецкой области. Два человека погибли, в том числе подросток, и 5 человек ранены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьВойна в Украине