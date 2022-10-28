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Окупанти вчора випустили по Сумській області 100 снарядів: з'явилися фото наслідків

Фото: окупанти вчора випустили по Сумській області 100 снарядів (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Минулої доби російські війська завдали 100 ударів по Сумській області. Внаслідок атаки пошкоджені сім будинків та лінія електропередач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.

"За минулу добу ворог вкотре вів вогонь територією Сумської області. В результаті було пошкоджено 7 приватних будинків та лінія електропередач", - йдеться у повідомленні.

Фото: наслідки обстрілів Сумської області 27 жовтня (t.me/mvs_ukraine)

За даними фактами в поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, цієї ночі ворожі війська завдали по Миколаєву ракетного удару з комплексів С-300. Внаслідок обстрілу зруйновано адмінбудівлю та поранено одну людину.

Крім того, вночі та вранці 28 жовтня окупанти обстріляли населені пункти на лінії фронту на Донеччині.

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Сумська область