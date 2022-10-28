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Окупанти вночі завдали ракетного удару по Миколаєву: є руйнування та поранений

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Миколаїв, П'ятниця 28 жовтня 2022 09:01
Окупанти вночі завдали ракетного удару по Миколаєву: є руйнування та поранений Фото: окупанти вночі завдали ракетного удару по Миколаєву (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вночі 28 жовтня російські війська завдали по Миколаєву ракетного удару з комплексів С-300. Внаслідок обстрілу зруйновано адмінбудівлю та поранено одну людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Як розповів Кім, удару окупантами із зенітно-ракетного комплексу С-300 було завдано близько 02:00.

"Внаслідок ракетного удару зруйновано триповерхову адміністративну будівлю та пошкоджено поруч розташоване багатоповерхове новобудування. Також пошкодження отримала хлібопекарня. Одна людина отримала легкі поранення", - повідомив голова військової адміністрації Миколаївської області.

Фото: наслідки обстрілу Миколаєва в ніч проти 28 жовтня (Telegram)

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти обстріляли три громади Дніпропетровської області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, а також перебито лінію електромережі.

Як повідомляв президент Володимир Зеленський, з початку повномасштабного вторгнення РФ загалом здійснила по Україні 4,5 тисяч ракетних ударів і понад 8 тисяч авіанальотів .

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