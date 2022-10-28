RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты вчера выпустили по Сумской области 100 снарядов: появились фото последствий

Фото: оккупанты вчера выпустили по Сумской области 100 снарядов (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

За минувшие сутки российские войска нанесли 100 ударов по Сумской области. Вследствие атаки повреждены семь домов и линия электропередач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.

"За прошедшие сутки враг в очередной раз вел огонь по территории Сумской области. В результате были повреждены 7 частных домов и линия электропередач", - говорится в сообщении.

Фото: последствия обстрелов Сумской области 27 октября (t.me/mvs_ukraine)

По данным фактам в полиции открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, этой ночью вражеские войска нанесли по Николаеву ракетный удар из комплексов С-300. Вследствие обстрела разрушено админздание и ранен один человек.

Кроме того, ночью и утром 28 октября оккупанты обстреляли населенные пункты на линии фронта в Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область