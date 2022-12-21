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Оккупанты вчера более 70 раз обстреляли Херсон и область: есть разрушения и жертвы

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Херсон, Среда 21 декабря 2022 09:04
Оккупанты вчера более 70 раз обстреляли Херсон и область: есть разрушения и жертвы Фото: оккупанты вчера более 70 раз обстреляли Херсон и область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска за минувшие сутки 71 раз обстреляли территорию Херсона и области. Враг бил по жилым кварталам и домам, вследствие чего погиб гражданский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонского горсовета.

Для атак на регион оккупанты применили артиллерию, реактивные системы залпового огня, минометы и танки.

"Враг еще раз обстрелял жилые кварталы Херсона. Попали в речпорт, частные и многоквартирные дома. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. За прошедшие сутки россияне убили 1 человека, 6 человек получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Херсонском облсовете заявили, что во воремя обстрела 20 декабря оккупанты могли наносить удары по городу при помощи фосфорных боеприпасов.

Как известно, вчера российские оккупанты несколько раз обстреливали Херсон. В результате дневного вражеского удара по городу там начался пожар.

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