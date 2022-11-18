Оккупанты вчера обстреливали Донецкую область: есть погибший и раненые

Российские войска за минувшие сутки обстреляли несколько населенных пунктов в Донецкой области. В результате ударов погиб один человек, еще четверо ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.