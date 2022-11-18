ua ru
Пт, 18 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты вчера обстреливали Донецкую область: есть погибший и раненые

Новина українською →
Пятница 18 ноября 2022 10:36
Оккупанты вчера обстреливали Донецкую область: есть погибший и раненые Фото: оккупанты вчера обстреливали Донецкую область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска за минувшие сутки обстреляли несколько населенных пунктов в Донецкой области. В результате ударов погиб один человек, еще четверо ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 17 ноября россияне убили 1 гражданского в Донецкой области - в Бахмуте. Еще 4 человека в области получили ранения", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 1214 гражданских, еще 2608 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, в ночь на 18 ноября российские войска нанесли по Запорожской области удар из комплекса С-300. Вследствие чего есть разрушения.

Также сообщалось, что этой ночью российские оккупанты выпустили по кварталам Никополя более 40 снарядов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Российская Федерация
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов и уничтожили немало техники: новые потери РФ
ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов и уничтожили немало техники: новые потери РФ
DAILY
Почему переговоры Украины с Россией пока невозможны и что об этом думают на Западе
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему переговоры Украины с Россией пока невозможны и что об этом думают на Западе