ua ru
Пт, 09 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти вчора обстріляли Сумську область із кулеметів та гранатометів

Новость на русском →
Сумська область, П'ятниця 09 грудня 2022 10:26
Окупанти вчора обстріляли Сумську область із кулеметів та гранатометів Фото: окупанти вчора обстріляли Сумську область із кулеметів та гранатометів (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська 8 грудня надвечір відкрили вогонь територією одного із сіл Глухівської громади (Сумська область). Ворог застосував кулемети та гранатомети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Після 16 години росіяни відкривали вогонь з кулеметів та гранатометів по території одного із сіл Глухівської громади. Було 6 кулеметних черг та парафій з АГС", - розповів він.

За словами Живицького, жертв та руйнувань внаслідок обстрілів немає.

Крім того, він зазначив, що ніч та ранок 9 грудня пройшли без обстрілів.

Як повідомлялося, минулої доби росіяни завдали чергових ударів по прикордонних територіях Сумської області. У регіоні було зафіксовано понад п'ятдесят прильотів.

Також ми писали, що 6 грудня окупанти завдали кілька ударів по Сумській області. Снаряди потрапили до місцевої ферми, внаслідок чого 17 тварин загинули від осколкових поранень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Війна в Україні
NEWS
Українські захисники за добу знищили ще 300 окупантів: оновлені втрати РФ
Українські захисники за добу знищили ще 300 окупантів: оновлені втрати РФ
DAILY
Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці
Катерина Гончарова, Віталій Носач Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці