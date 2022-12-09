Окупанти вчора обстріляли Сумську область із кулеметів та гранатометів
Російські війська 8 грудня надвечір відкрили вогонь територією одного із сіл Глухівської громади (Сумська область). Ворог застосував кулемети та гранатомети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Після 16 години росіяни відкривали вогонь з кулеметів та гранатометів по території одного із сіл Глухівської громади. Було 6 кулеметних черг та парафій з АГС", - розповів він.
За словами Живицького, жертв та руйнувань внаслідок обстрілів немає.
Крім того, він зазначив, що ніч та ранок 9 грудня пройшли без обстрілів.
Як повідомлялося, минулої доби росіяни завдали чергових ударів по прикордонних територіях Сумської області. У регіоні було зафіксовано понад п'ятдесят прильотів.
Також ми писали, що 6 грудня окупанти завдали кілька ударів по Сумській області. Снаряди потрапили до місцевої ферми, внаслідок чого 17 тварин загинули від осколкових поранень.
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