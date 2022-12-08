Окупанти за добу нанесли більше п'ятдесяти ударів по Сумській області

Росіяни в черговий раз завдали удар по прикордонним територіям в Сумській області, внаслідок чого було зафіксовано більше ніж п'ятдесят прильотів на території регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького в Telegram.