Оккупанты вчера обстреляли Сумскую область из пулеметов и гранатометов

Российские войска 8 декабря под вечер открыли огонь по территории одного из сел Глуховской общины (Сумская область). Враг применил пулеметы и гранатометы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"После 16 часов россияне открывали огонь из пулеметов и гранатометов по территории одного из сел Глуховской общины. Было 6 пулеметных очередей и приходов из АГС", - рассказал он.

По словам Живицкого, жертв и разрушений вследствие обстрелов нет.

Кроме того, он отметил, что ночь и утро 9 декабря прошли без обстрелов.