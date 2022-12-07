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Росіяни обстріляли ферму на Сумщині: загинули тварини (фото)

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Сумська область, Середа 07 грудня 2022 15:32
Росіяни обстріляли ферму на Сумщині: загинули тварини (фото) Фото: росіяни обстріляли ферму на Сумщині (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська у вівторок, 6 грудня, завдали кількох ударів по Сумській області. Снаряди потрапили до місцевої ферми та амбулаторії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"На фото та відео наслідки вчорашнього обстрілу Хотинської громади. Ворог одночасно вдарив із САУ та мінометів. Зруйнував сільську амбулаторію. Від удару спалахнула масштабна пожежа, приміщення повністю вигоріло. У місцевій фермі прильоти були в корівник. 17 тварин загинули від осколкових поранень. ж – поранено", - розповів Живицький.

Фото: наслідки ворожого обстрілу Сумської області 6 грудня (t.me/Zhyvytskyy)

Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли сім громад Сумської області. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина.

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