Росіяни обстріляли ферму на Сумщині: загинули тварини (фото)

Російські війська у вівторок, 6 грудня, завдали кількох ударів по Сумській області. Снаряди потрапили до місцевої ферми та амбулаторії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"На фото та відео наслідки вчорашнього обстрілу Хотинської громади. Ворог одночасно вдарив із САУ та мінометів. Зруйнував сільську амбулаторію. Від удару спалахнула масштабна пожежа, приміщення повністю вигоріло. У місцевій фермі прильоти були в корівник. 17 тварин загинули від осколкових поранень. ж – поранено", - розповів Живицький. Фото: наслідки ворожого обстрілу Сумської області 6 грудня (t.me/Zhyvytskyy)