Окупанти вчора обстріляли Куп'янський район: у Дворічній є поранена

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"У смт Дворічна внаслідок обстрілу осколкові поранення отримала 51-річна жінка. Вона госпіталізована у досить важкому стані. Лікарі борються за її життя", - розповів він.

Також обстрілами були пошкоджені приватні будинки та господарські споруди.