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Окупанти вчора обстріляли Куп'янський район: у Дворічній є поранена

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Харків, Неділя 19 березня 2023 09:08
Окупанти вчора обстріляли Куп'янський район: у Дворічній є поранена Фото: окупанти вчора обстріляли Куп'янський район, у Дворічній є поранена (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Минулої доби під артилерійським вогнем окупантів перебували щонайменше 13 населених пунктів Харківської області, зокрема Куп'янськ, Дворічна, Вовчанськ, Ветеринарне, Гряниківка. Поранення отримала жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"У смт Дворічна внаслідок обстрілу осколкові поранення отримала 51-річна жінка. Вона госпіталізована у досить важкому стані. Лікарі борються за її життя", - розповів він.

Також обстрілами були пошкоджені приватні будинки та господарські споруди.

Як повідомлялось, російські війська за минулу добу, 18 березня, 53 рази обстріляли Херсонську область з важкого озброєння. Внаслідок атак двоє мирних жителів отримали поранення.

Крім того, у Миколаївській області за минулу добу обстріли з боку військ РФ зазнала Куцурубська громада, а також ворог вів вогонь по акваторії Очаківської громади, застосовуючи міномети та ствольну артилерію протягом суботи, а ніч проти неділі, 19 березня, в регіоні пройшла спокійно.

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