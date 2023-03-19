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Оккупанты вчера обстреляли Купянский район: в Двуречной ранена женщина

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Харьков, Воскресенье 19 марта 2023 09:08
Оккупанты вчера обстреляли Купянский район: в Двуречной ранена женщина Фото: оккупанты вчера обстреляли Купянский район, в Двуречной есть раненая (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

За прошедшие сутки под артиллерийским огнем оккупантов находились по меньшей мере 13 населенных пунктов Харьковской области, в частности Купянск, Двуречная, Волчанск, Ветеринарное, Гряниковка. Ранения получила женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В пгт Двуречная в результате обстрела осколочные ранения получила 51-летняя женщина. Она госпитализирована в достаточно тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь", - рассказал он.

Также обстрелами были повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Как сообщалось, российские войска за минувшие сутки, 18 марта, 53 раза обстреляли Херсонскую область по тяжелому вооружению. В результате атак двое мирных жителей получили ранения.

Кроме того, в Николаевской области за минувшие сутки обстрелам со стороны войск РФ подверглась Куцурубская община, а также враг вел огонь по акватории Очаковской общины, применяя минометы и ствольную артиллерию в течение субботы, а ночь на воскресенье, 19 марта, в регионе прошла спокойно.

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