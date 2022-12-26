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Окупанти вчора 33 рази обстріляли Херсонську область: названо наслідки

Фото: окупанти вчора 33 рази обстріляли Херсонську область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупанти минулої доби 33 рази обстріляли Херсонську область. Ворог застосував низку озброєнь, у тому числі артилерію та РСЗВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Російські окупанти 33 рази обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області страждали від вогню з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", - написав він.

Янушевич зазначив, що 7 разів окупанти атакували місто Херсон. Внаслідок чого зафіксовано попадання до складських приміщень, приватних та багатоквартирних будинків.

Минулої доби мирні люди не постраждали.

Нагадаємо, вранці у понеділок, 26 грудня у Херсоні вже двічі пролунали вибухи. Повітряна тривога в регіоні не оголошена.

Також ми писали, що ворог завдав по Херсону ударів із реактивної та ствольної артилерії із застосуванням фосфорних боєприпасів.

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Херсон