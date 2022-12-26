Оккупанты вчера 33 раза обстреляли Херсонскую область: названы последствия

Российские оккупанты за минувшие сутки 33 раза обстреляли Херсонскую область. Враг применил ряд вооружений, в том числе артиллерию и РСЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

За прошедшие сутки мирные люди не пострадали.

Янушевич отметил, что 7 раз оккупанты атаковали город Херсон. Вследствие чего зафиксированы попадания в складские помещения, частные и многоквартирные дома.

"Российские оккупанты 33 раза обстреляли территорию Херсонщины. Мирные населенные пункты области страдали от огня из артиллерии, РСЗО, минометов и танков", - написал он.

Напомним, утром в понедельник, 26 декабря в Херсоне уже дважды прогремели взрывы. Воздушная тревога в регионе не объявлена.

Также мы писали, что враг нанес по Херсону удары из реактивной и ствольной артиллерии с применением фосфорных боеприпасов.

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