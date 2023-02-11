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Окупанти вчетверте за добу атакували прикордоння Сумської області

Фото: Окупанти вчетверте за добу атакували прикордоння Сумської області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 11 лютого, російські військові вчетверте атакували прикордоння Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

"Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Сумської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 16:25 до 16:35 надійшла інформація про 6 "приходів", ймовірно зі ствольної артилерії, по населеному пункту Вовківка.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали у командуванні.

Нагадаємо, що у суботу, 11 лютого, російські військові двічі обстріляли населений пункт Нововасилівка Сумської області з мінометів.

Вчора, 10 лютого, протягом дня російські військові здійснили обстріл семи громад Сумської області та скинули вибухівку з БПЛА.

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