Оккупанты в четвертый раз за сутки атаковали приграничье Сумской области

В субботу, 11 февраля, российские военные в четвертый раз атаковали приграничье Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".
"Оккупанты продолжают обстреливать приграничье Сумской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 16:25 до 16:35 поступила информация о 6 "приходах", вероятно из ствольной артиллерии, по населенному пункту Волковка.
"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в командовании.
Напомним, что в субботу, 11 февраля, российские военные дважды обстреляли населенный пункт Нововасильевка Сумской области из минометов.
Вчера, 10 февраля, в течение дня российские военные произвели обстрел семи общин Сумской области и сбросили взрывчатку с БПЛА.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.