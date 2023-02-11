Окупанти вчетверте за добу атакували прикордоння Сумської області
У суботу, 11 лютого, російські військові вчетверте атакували прикордоння Сумської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".
"Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Сумської області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з 16:25 до 16:35 надійшла інформація про 6 "приходів", ймовірно зі ствольної артилерії, по населеному пункту Вовківка.
"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали у командуванні.
Нагадаємо, що у суботу, 11 лютого, російські військові двічі обстріляли населений пункт Нововасилівка Сумської області з мінометів.
Вчора, 10 лютого, протягом дня російські військові здійснили обстріл семи громад Сумської області та скинули вибухівку з БПЛА.
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