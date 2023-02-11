Окупанти вчетверте за добу атакували прикордоння Сумської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ" .

"Окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Сумської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 16:25 до 16:35 надійшла інформація про 6 "приходів", ймовірно зі ствольної артилерії, по населеному пункту Вовківка.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали у командуванні.