Оккупанты в четвертый раз за сутки атаковали приграничье Сумской области

В субботу, 11 февраля, российские военные в четвертый раз атаковали приграничье Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север" .

"Оккупанты продолжают обстреливать приграничье Сумской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 16:25 до 16:35 поступила информация о 6 "приходах", вероятно из ствольной артиллерии, по населенному пункту Волковка.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в командовании.